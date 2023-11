Wer wird Kärntens Stimme und Kindertalent?

Chinesischer Meister

Wenn sie plötzlich heiser werden, sollte das abgeklärt werden. Oberärztin Marina Lechner-Puschnig wusste Interessantes zur Schilddrüse zu berichten, denn Kärnten ist führend in der narbenfreien Schilddrüsen-Chirurgie. Na- turheiltherapeut Bernhard Jakobitsch entführte in die faszinierende Welt der Kolloide. Diese Gesundheitshelfer haben einiges auf Lager. Jakobitsch wurde von Meister Yuantong Liu begleitet, mit dem Jakobitsch vom 22. bis 26. November im Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal ein 5-Tage-Retreat veranstaltet, bei dem den Teilnehmern das Anwenden der Zhineng Qigong Gesundheitspraxis für starke Heilungsabsicht, innere Weisheit, Balance, eine erhöhte Selbstwahrnehmung und vieles mehr näher gebracht wird.