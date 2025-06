Paragleiter (22) stürzte nach Flug-Kunststück ab

Gestartet war der junge Steirer aus dem Bezirk Leoben (Steiermark) am Sonntag vom Gipfel der Gerlitzen. Er befand sich gerade im Gleitflug in Richtung Landeplatz in Annenheim, als er in einer Höhe von rund 600 Metern eine Flugfigur – den sogenannten „Twister“ – durchführen wollte: „Laut eigenen Angaben geriet der Pilot dann nach der Durchführung einer Flugfigur in einen unkontrollierten Flugzustand und verlor die Kontrolle über den Gleitschirm“, schildert die Polizei, was passiert war.