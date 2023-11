„Dieser Dialekt hat mich sofort angezogen“

Ihr habt in der Familie sehr viel musiziert, Kammermusik gemacht. Dein jüngster Bruder ist Fagottist beim weltberühmten Concertgebow-Orchester in Amsterdam. Du bist Cellistin geworden. Weil es der Papa so wollte?

Der Papa wollte uns Kinder gerne an das Klavierspielen heranführen. Aber ich wusste schon mit sechs Jahren ganz genau, dass ich Cello spielen wollte. Kein anderes Instrument. Das war damals auf der Musikschule gar nicht möglich, so jung Cello zu lernen. Meine Eltern haben das dann gemeinsam mit dem Direktor durchgesetzt. Musik hatte in meinem Elternhaus wirklich absolute Priorität. Nun waren wir nicht betucht, dennoch hat mein Papa alles Geld, das er verdiente, in die Hand genommen, um uns Kindern gute Instrumente zu kaufen.