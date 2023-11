Sternenklar, kalt und erstmals verschneit

Der Samstag beginnt sonnig - auch in den Bergen. „Vom Dobratsch und den Nockbergen ostwärts hingegen sind die Wolken anfangs noch dicht und im Bereich der Koralpe schneit es noch ein wenig“, heißt es von Seiten der GeoSphere Austria. Auch am Sonntag könnte es in den Tauern schneien. Die Temperaturen liegen am Nachmittag in 1000 Metern bei etwa 4 Grad, in 2000 Metern um -3 Grad und in 3000m bei rund -8 Grad. Die Schneefallgrenze steigt langsam bis gegen 1800 Meter. Ins Plus gehen die Temperaturen nur noch in wenigen Kärntner Orten.