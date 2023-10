Israel-Fahne von Masten gerissen: Schüler gefasst

Fahndungserfolg für die Linzer Polizei: Am Sonntagabend wurde nach einer Pro-Palästina Demonstration am Linzer Hauptplatz eine aufgehängte Israel-Fahne von einem Jugendlichen heruntergerissen, ein anderer trampelte mit den Füßen darauf herum. Bereits Montagfrüh wurden zwei Verdächtige geschnappt. Sie wurden in der Schule angetroffen.