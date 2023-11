Bursche wollte Israel-Fahne von Rathaus schneiden

Verfassungsdienst am Zug

Die weiteren Ermittlungen werden vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Steiermark übernommen. Unterdessen bleiben die verstärkten Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt, der generellen erhöhten Terrorwarnstufe und der aktuellen Gedenkfeiern anlässlich der Novemberpogrome 1938 weiterhin verstärkt aufrecht. Die am Mittwochabend stattgefundene „Mahnwache“ verlief ruhig und ohne polizeiliche Zwischenfälle.