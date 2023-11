„Rettungsring“ gegen Schwimmsterben in Tirol

Erschreckend! Wie mehrfach berichtet mussten in den vergangenen zwölf Jahren nicht weniger als 64 Hallen- und Freibäder in Tirol schließen. Derzeit kann nur mehr in 90 Betrieben geplanscht werden. Und die Hiobsbotschaften reißen nicht ab. „Zuletzt haben die Ankündigungen, dass die Schwimmbäder in Axams und Seefeld zusperren, für einen großen Aufschrei in der Bevölkerung und für 11.000 Unterstützer bei einer Online-Petition gesorgt“, betont Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint und nennt zwei Hauptursachen für das Schwimmbadsterben: „Viele Schwimmbäder sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. Die finanzielle Hauptlast trägt dabei immer und fast ausschließlich die Standortgemeinde. Dazu sind die Energiekosten wahrlich explodiert!“