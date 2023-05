Schwimmbäder in Innsbruck: Kopf über Wasser halten

18 Unfälle in den Bädern in Innsbruck im Jahr 2019

Die Stadt Innsbruck versucht allen Bereichen des Schwimmens gerecht zu werden: Familie, Sport und Wellness. Sieht man sich die Versorgung von Einwohnern gegenüber der vorhandenen Wasserfläche an, so steht Innsbruck mit drei Hallenbädern bei rund 133.000 Einwohnern von den Landeshauptstädten an fünfter Stelle. Sprich: Wien, Graz, Linz und Salzburg haben ein besseres Angebot.