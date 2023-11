Keine Konsequenzen nach Alko-Unfall von Ortsvize

Nicht immer Rücktritte

Ein Einzelfall ist die Causa Gattermann nicht: Heinrich Haider (SPÖ-Ortschef von St. Georgen am Walde) und Wolfgang Greil (ÖVP-Bürgermeister von Katsdorf) kamen nach Alko-Unfällen ebenfalls mit einer Ermahnung davon. Haider war nach einer Siegesfeier in einer Skihütte mit 1,78 Promille mit seinem Wagen in einer Böschung gelandet. Greil stürzte auf dem Heimweg von einem Weinfest mit dem E-Scooter - 1,82 Promille. Ein paar Tage später bekam er bei der Wiederwahl zum VP-Ortsparteiobmann hundert Prozent der Stimmen. Ex-SPÖ-Landtagsklubchef Christian Makor beendete indes nach einem Parkschaden unter Alkoholeinfluss in der Landhausgarage seine politische Laufbahn. Auch für ÖVP-Nachwuchshoffnung und Landtagsabgeordneten Gerald Weilbuchner war nach zweimaliger Alkofahrt Schluss.