Frau (40) sucht Hilfe und blitzt gnadenlos ab

„Geschlagen habe ich sie nie!“

Beim Prozess in Eisenstadt gab der 41-Jährige an, dass seine Frau „mehrmals von sich aus die Treppe hinuntergestürzt“ sei; dass sie sich ein Cut am Küchenkastl zugezogen habe; im Hof umgefallen, gegen die Tür gelaufen oder aus dem fahrenden E-Dreiradler geplumpst sei. „Geschlagen habe ich sie nie!“, sagt der Angeklagte. „Sie hat so viel getrunken, dass ich ihr am nächsten Tag erzählen musste, wo sie die Hämatome her hat.“