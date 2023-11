Diese Stars rocken den Graphic-Tee-Trend

Olivia Rodrigo ist für ihre Liebe zu Graphic Shirts bekannt. Immer wieder schlüpft die Sängerin in stylischen Tees mit Aufdruck. Hier zeigt sich Olivia in einem weiß roten T-Shirt, auf dem ein Gesicht in Großformat gedruckt ist. Dazu kombiniert sie einen weißen Faltenrock und schwarze Schuhe. Als Highlight dient, passend zum Shirt, der knallrote Lippenstift. Wir lieben die Minirock-Graphic-Tee-Kombi an ihr!