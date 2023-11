Feinstaubwerte sinken - doch EU plant Verschärfung

Veränderte Witterungsverhältnisse und ein Maßnahmenbündel aus mehr oder weniger beliebten Einzelteilen lassen die Nebel in der steirischen Landeshauptstadt scheinbar nachhaltig lichten: Nach Jahrzehnten des Daueralarms könnte das laufende Jahr als eines der besten in Sachen Luftgüte seit Aufzeichnungsbeginn abschneiden. Bislang wurde in Don Bosco erst an sieben Tagen eine Feinstaub-Überschreitung registriert. Zum Vergleich: Noch vor zehn Jahren waren es immerhin 44 Tage, 2003 gar 131.