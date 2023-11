Einigung auf EU-Gesetz zur Rettung der Natur

Auf ein heiß diskutiertes Naturschutzvorhaben haben sich in der Nacht auf Freitag Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten geeinigt. Ziel des Gesetzes: Damit sich die Natur erholt, sollen künftig mehr Wälder aufgeforstet, Moore wiedervernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Denn rund 80 Prozent der Lebensräume in der Europäischen Union sind in einem schlechten Zustand.