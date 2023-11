Bund und Wien teilen Kosten für Migranten neu auf

Derzeit entfallen auf die Bundeshauptstadt 35 bis 45 Prozent aller Asylwerberinnen und Asylwerber in der Grundversorgung Österreichs. Bisher werden die Kosten pauschal abgerechnet. So erhalten die Länder 95 Euro am Tag für Kinder und Jugendliche, 48 Euro für Menschen mit Pflegebedarf und 25 Euro für Personen in organisierten Quartieren. Haben die tatsächlichen Kosten die Pauschalen überschritten, mussten sie entweder vom Fonds Soziales Wien oder der betreuenden NGO getragen werden.