Wer Flüchtlinge aufnimmt, bekommt Sonderzahlung

In der aktuellen Asyl-Debatte sieht die Opposition Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) als Schuldigen. Es sei „letztklassig, dass Karner keine Verantwortung für sein Scheitern übernehmen und sich bei den Ländern abputzen will“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung.