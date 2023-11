12-Jähriger schoss mit Fake-Pistole auf Passanten

Bei den Erhebungen konnte die Abfolge der Taten rekonstruiert werden: Zuerst hielten sich beide Buben auf dem Bahnhof in Gmunden auf und bereits dort hantierten sie mit den Spielzeugpistolen. Anschließend setzte der zwölfjährige Kroate seine „Tour“ alleine auf der Bahnhofstraße in Gmunden fort und versuchte mit verhülltem Gesicht an einer Tankstelle eine 49-Jährige mit gezogener Pistole zum Aussteigen aus ihrem Pkw zu nötigen. Da er dabei nicht erfolgreich war, ging er weiter zu einer nächsten Tankstelle. Am Weg dorthin zielte er erneut auf eine Frau. Als er bei der Tankstelle angekommen war, zielte er auf weitere Menschen und drückte mehrmals ab, um den Knall seiner Platzmunition endlich ausprobieren zu können.