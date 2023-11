Nach „schallender Ohrfeige“: Der Hunger ist groß

Eine fitte Klasse. Tennis-Hoffnungen, junge Rapidler, Schwimmer oder Turmspringerinnen - die 3U der AHS Wien West ist ein Sammelbecken für talentierte Sportkinder. „Was wollt ihr am liebsten in der Zeitung lesen?“, fragten wir die Mädchen und Buben bei ihrem Besuch in der „Krone“-Redaktion. Ein Feuerwerk an Antworten folgte. „Skifahren, Fußball, Tennis, Handball, Hockey …