Arbeitszukunft: Begegnen wir uns auf Augenhöhe

Unlängst haben sich zwei jüngere Burschen in Arbeitsmontur an einer Straßenbahnstation in Ottakring unterhalten. Es ging um die Partyplanung fürs Wochenende, aber auch um das bierernste Thema Arbeit. Wann sich Leistung denn für gewöhnliche Arbeitnehmer das letzte Mal wirklich gelohnt hätte, fragte der eine sinngemäß, denn „ich kenne keinen Hackler bei uns, der es von der Werkstatt in die Geschäftsführung geschafft hat“. Zur Perspektivlosigkeit der jungen Masse gehört auch das in vielen Konzernen vorgelebte „Vitamin B“ und das Zuschieben wichtiger Posten in sehr kleinen, elitären Kreisen. Es sind nicht immer nur das Geld oder die Arbeitszeit, manchmal fehlt es schlicht und einfach an Karriereaufstiegsmöglichkeiten, die auch einer Work/Life-Balance liebenden jungen Generation wichtig sind. Der Arbeitsmarkt verändert sich drastisch, aber er bietet auch die Chance, im Leben tatsächlich mehr Zeit zum Leben zu haben. Dafür müssen sich die unterschiedlichen Generationen aber endlich auf Augenhöhe begegnen.