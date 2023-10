Arena: Eine Kulturstadt braucht Raum für Lärm

Graffittis zieren die Fassaden, der ruppige Charme des Personals - auch gerne „Erdberger Freundlichkeit“ genannt - sucht in Wien seinesgleichen und wer seine Getränke mit Karte zahlen will, wird Richtung U3 zum nächsten Bankomaten geschickt. Nur Barzahlung ist erwünscht. Dazu wabert mit dem einen oder anderen Windstoß das Odeur von Tierkadavern in die Nasen der Konzertbesucher. Die Arena ist selbst in einer Stadt der Besonderheiten ein Unikum. Hier rezitierten H.C. Artmann oder Alfred Kolleritsch ihre Texte, hier fand 1976 eine dreimonatige Besetzung gegen den Bau eines Textilkonzerns statt und hier verliebten sich internationale Top-Stars von David Bowie bis Bad Religion in das Veranstaltungsareal mit Seele und Kanten. In einer Welt der zunehmenden Gleichförmigkeit und Anpassung ist die Arena so etwas wie Gallien: aufmüpfig, wehrhaft, durchwegs sympathisch.