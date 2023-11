Diese Tipps gegen den Jetlag helfen wirklich!

Ankunft und Anpassung an die neue Zeitzone

Nach der Ankunft am Reiseziel ist es wichtig, sich schnell an die lokale Zeit anzupassen, um den Jetlag zu minimieren. Es gibt einige bewährte Methoden, die Ihnen dabei helfen können. Verbringen Sie so viel Zeit wie möglich im Freien und setzen Sie sich dem natürlichen Sonnenlicht aus. Dies hilft Ihrem Körper, den internen Schlaf-Wach-Rhythmus zu regulieren und sich an die neuen Lichtverhältnisse anzupassen.