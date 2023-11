Terrorexperte: „Könnte Spuren ins Ausland geben“

Am Mittwochvormittag herrschte Großalarm an sieben Wiener Schulen. Die „Terrorgruppe Corleone“, wie sie sich in einem an mehrere Behörden geschickten Drohbrief bekennen, wolle eine Säuberung durchführen. Glücklicherweise gab es rasch Entwarnung - die Ermittler arbeiten nun auf Hochdruck. Doch wer könnte hinter dem Bombenalarm stecken?