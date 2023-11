Alarm: Bombendrohungen an mehreren Wiener Schulen

Drohungen in mehreren Bezirken

Aber das ist noch nicht alles: Wie Polizeisprecher Mattias Schuster gegenüber der „Krone“ bestätigt, laufen derzeit noch weitere Einsätze. So sollen auch an weiteren Schulen im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus sowie auch an Schulen im Bezirk Hernals Bomben versteckt sein. Auch in der Hans-Mandl-Berufsschule in Meidling ging eine Drohung ein. Eventuell sind auch noch weitere Bezirke betroffen.