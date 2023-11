Bombenalarm in Wien: Bekenner-Mail aufgetaucht

Nachdem am Mittwoch mehrere Großeinsätze wegen Bombendrohungen an Wiener Schulen gelaufen waren, liegt der „Krone“ nun ein Mail der bislang noch unbekannten Täter vor. Darin wird eine „Säuberung an Wiener Schulen“ angekündigt. Brisant: Demnach soll die Aktion der sogenannten Terrorgruppe Corleone noch bis 10. November laufen.