Nackter vom Riederberg: „Ich wurde entführt ...“

Zwei Tage nach dem Großalarm in Gablitz im Bezirk St. Pölten rund um einen Nackten neben einem brennenden Auto kommen nun immer mehr Details ans Licht: Laut eigenen Aussagen sei der Mann von drei bis vier ihm unbekannten Männern in Wien entführt, bedroht, auf der Fahrt geschlagen, mit einem Taschenmesser verletzt und an entlegener Stelle auf einem Forstweg am Riederberg ausgesetzt worden.