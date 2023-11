„Plötzlich stand ein Nackter neben dem Kameraden“

Tresorknacker, Holzdiebe und Co. treiben sich immer wieder am Riederberg im Grenzgebiet der Bezirke St. Pölten und Tulln herum. Am Dienstag sorgte um 6 Uhr Früh zunächst ein brennendes Auto in einem Waldstück für einen Großalarm in Gablitz. Während des Löschangriffs stand dann aber plötzlich ein 33-Jähriger mit Schnittverletzungen fast komplett nackt neben einem der Kameraden. Der Wiener soll unter reichlich Alkoholeinfluss wild tobend Angst und Schrecken verbreitet haben, woraufhin auch Passanten die Polizei alarmierten.