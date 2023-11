Mit Koks gedealt: Nachtclub-Größe muss vor Richter

Seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft

Genau diese werden einem ehemaligen Mitarbeiter eines Nachtclubs mit einschlägiger Vorbestrafung vorgeworfen. Er sitzt seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Mit vier weiteren Männern (zwei saßen ebenso in Haft, sind nun aber wieder auf freiem Fuß) und einer Frau muss er sich ab nächstem Dienstag vor Gericht verantworten. Ihm und seinen Kollegen wird unter anderem vorgeworfen, zwischen September 2016 und November 2022 rund 5,2 Kilogramm Kokain unter die Kunden gebracht zu haben.