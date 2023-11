Aus Unwissenheit Islamischen Staat glorifiziert?

Heirat via Video-Telefonie

Zwischendurch heiratete die Frau einen Moslem, der in Klagenfurt wegen Bandenkriegen in Haft saß. „Er hatte keinen terroristischen Hintergrund.“ Dies passierte via Facetime, ebenso die Scheidung nach seiner Entlassung. „Ich habe ihn nie persönlich gesehen.“