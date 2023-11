Fuchs will Handball-Sport auf neues Level heben

Der Deutsche spielte drei Jahre lang in Frankreichs dritter Liga. Der Unterschied zu Österreich ist riesengroß. Frankreich ist sechsmaliger Handball-Weltmeister, die Sportart wird dort ganz anders gelebt, weiß Fuchs: „Die französische Liga ist eine der Topligen, da ist die Breite viel höher.“ Doch auch in der Mozartstadt könnte sich in den kommenden Jahren etwas entwickeln. „Ich sehe in Salzburg großes Potenzial. Die Nische Handball ist hier nicht wirklich besetzt, wir sind die einzigen. Von daher ist eine Entwicklung in den nächsten Jahren möglich“, setzt sich der an der Universität Salzburg promovierte Sportmanager und -wissenschafter hohe Ziele.