Fake-Bewertungen: „Brauchen strengere Gesetze!“

Unter anonymen negativen Fake-Bewertungen mit gehässigen Kommentaren leidet Familie Koch, die das Aparthotel Stacherhof in Fügen betreibt. Wie berichtet, wandte sich die Familie an die „Krone“, nachdem weder die Polizei noch der Anwalt helfen konnten. Der Bericht hat die Tiroler Neos auf den Plan gerufen. Sie fordern härtere Gesetze und sehen den für Digitalisierung zuständigen Staatssekretär Florian Tursky in der Pflicht.