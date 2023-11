Europa kämpft mit immer mehr Rechtsextremen

Das Internationale Mauthausen-Komitee (CIM), in dem die Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen und das Mauthausen Komitee Österreich vertreten sind, äußert „tiefe Besorgnis“ angesichts des Erstarkens nationalistischer und rechtsextremer Bewegungen und Parteien in Europa. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung appelliert das Komitee laut Kathpress eindringlich, sich „dem Erstarken der neofaschistischen Parteien in Europa entschlossen“ entgegenzustellen.