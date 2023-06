Als Zehnjähriger im Konzentrationslager

„Zeitzeuge muss Jugendliche verstehen“

„Aus der Erinnerung für die Gegenwart leben“ (so auch der Titel des Buches), das ist Ernst Grube ein tiefes Anliegen und bindet dabei stets die nachfolgenden Generationen mit ein, denn ein „Zeitzeuge muss die Jugendlichen verstehen können“, wird der Holocaust-Überlebende zitiert. Dabei geht es nicht nur darum, die Endpunkte faschistischer Gewalt aufzuzeigen, sondern ihre Anfangspunkte, denn Rassismus und Populismus passieren nicht von heute auf morgen. Für eine reflektierte Erinnerung, die auch die Gegenwart miteinbezieht, ist es wichtig, die Orte des grausamen Geschehens einzubinden, wenn auch schon dichtes Gras darüber gewachsen ist. So werden vom Kärntner Mauthausen Komitee Begleitungen durch das einstige KZ am Loibl sowie dazugehörende Workshops angeboten.