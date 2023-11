Ein Wochenende der Veranstaltungs-Highlights

Ein Höhepunkt jagt den nächsten, wenn sich diese Woche dem Ende zuneigt. Die besten Fotos der Welt können in Linz bestaunt werden, eine Rocklegende erwacht auf der Bühne in Peuerbach wieder zum Leben, und wie man dem Tod ein Schnippchen schlägt, sehen die Besucher einer Komödie in Vöcklabruck. Winzer aus ganz Österreich präsentieren ihre Produkte in der PlusCity - mit Prämierung der Siegerweine.