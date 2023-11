Slalom-Artist beeindruckt mit irren Stunt-Einlagen

Monsterprojekt nimmt Gestalt an

So konnte das Projekt „Flip the Gates“ Anfang April dieses Jahres starten. „Wir hatten insgesamt drei Tage, um den Kurs und die ganzen Hindernisse zu shapen“ erinnert sich der ehemalige Stams-Schüler, der die Obstacles vorab mithilfe seines Bruders Hannes selbst entwarf. „Da haben wir vom Morgengrauen bis zur Dämmerung gearbeitet.“ So war auch sein Weltcup erprobter Cousin Daniel mit der langen Kettensäge im Einsatz.