Prinz Louis ist ein großer Fan dieser Band!

Wenn es um Musik geht, weiß Prinz William (41) ganz genau, was seine Kinder mögen! Am Dienstag-Abend sprach der Dreifach-Papa hinter der Bühne bei der Verleihung des Earthshot-Prize in Singapur mit OneRepublic. Er verriet, dass eines seiner Kinder ein großer Fan der Band ist!