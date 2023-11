Prinz George trainiert jetzt für einen Triathlon

Tipps vom Profi

Prinz William sprach mit Ex-Triathletin Non Stanford (34), die nicht nur Europa-, sondern auch Weltmeisterin wurde und nun für ihre sportlichen Leistungen mit dem Member of the Order of the British Empire ausgezeichnet wurde. Dabei erwähnte er auch die sportlichen Ambitionen seines Ältesten. „Er erzählte mir, wie George in der Schule Triathlon gemacht hat“, wird Stanford vom "Mirror“ zitiert.