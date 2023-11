Wendemanöver von 59-Jähriger endet fast im Rhein

Feuchtfröhlich, aber zumindest nicht nass! So lässt sich der Dienstagvormittag einer 59-jährigen Schweizerin zusammenfassen, die im Grenzkanton Graubünden ihren Mini auf einem Feldweg am Rhein wenden wollten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Dame vom Weg ab und drohte in den eiskalten Rhein zu stürzen. Ein Alkotest verlief positiv.