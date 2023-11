„Für mich ist man mit 29 Jahren erwachsen“

Kindliches Aussehen

Nun sitzt der Mann vor dem Schöffengericht in Eisenstadt, weil er am 1. November 2022 eine wehrlose und psychisch beeinträchtigte Südburgenländerin (29) sexuell missbraucht haben soll. Die Frau, die vom Gesicht her aussieht wie 12, aber 1,80 Meter groß ist, leidet an einer irreversiblen globalen Entwicklungsstörung.