„Strolz hat auf jeden Fall das Zeug zum Abfahrer“

Prominente Verstärkung gab es am Montag und Dienstag für die ÖSV-Abfahrerinnen, die in Sölden trainierten: Auch Marco Schwarz und Neo-Downhiller Johannes Strolz nutzten die Möglichkeiten am Tiefenbachgletscher, um vor der Matterhorn-Abfahrt noch einige Schwünge auf den langen Latten zu ziehen.