Hurra! In Wien startet jetzt die Eislaufsaison

Am 10. November eröffnet auch die Kunsteisbahn Engelmann in Hernals. Jeweils ab 9 Uhr, die Schlusszeiten am Abend sind unterschiedlich. Montags kann man bis 18 Uhr fahren. Dienstag, Donnerstag und Freitag bis 21.30 Uhr. Mittwoch, Samstag, Sonn- und Feiertag bis 19 Uhr. Eintritt: Wochentags 9,50 Euro, am Wochenende um einen Euro mehr. Ermäßigung für Kinder und Senioren.