Wenn Kärntens Politiker die Opferrollen tauschen

Keine Entschuldigung

Nur in diesem Fall gilt das scheinbar nicht. So weigert sich, eine Entschuldigung auszusprechen, oder überhaupt einen Fehler bei der Wortwahl einzugestehen. Das kritisiert auch gleich ÖVP-Frauensprecherin Stefanie Ofner in einer Aussendung: „Wo bleibt Ihre Einsicht, Herr Angerer? Man könnte den Eindruck gewinnen, die Aussagen seien bewusst gesetzt, um Aufmerksamkeit zu gewinnen.“ Olga Voglauer geht in ihrer Kritik noch einen Schritt weiter: „Die FPÖ trägt ihre Demokratie- und Menschenfeindlichkeit offen vor sich her. Wer derartige inakzeptable Sprachbilder bedient, hat nicht verstanden, dass der Verrohung der Gesellschaft eine Verrohung der Sprache vorausgeht.“