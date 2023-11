Dieser Halsschutz könnte Leben retten

Eisbären: „Sehen uns in der Pflicht“

Die Zeller Eisbären gaben hingegen am Dienstagvormittag bekannt, schon ab dem nächsten Spiel gegen Sterzing am 16.11. auf einen Hals-Nackenschutz zu setzen. Die Entscheidung fiel in Abstimmung mit dem Mannschaftsrat. „Wir haben nach dem tragischen Vorfall darüber diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir als Mannschaft mit gutem Beispiel vorangehen wollen“, sagt EKZ-Kapitän Hubert Berger.