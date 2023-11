Traumjob Maschinenbautechnik

Warum Summer sich nach dem Polytechnikum in St. Peter für einen technischen Lehrberuf entschied, ist leicht erklärt. „Ich habe schon davor gerne mit meinem Papa in seiner Werkstatt gearbeitet“, erzählt die 16-Jährige aus Biberbach. Ein Bekannter, der selbst bei der voestalpine tätig ist, machte sie dann auf den Standort in Böhlerwerk aufmerksam. „Vor allem die vielen unterschiedlichen Bereiche, in die ich hineinschnuppern konnte, haben mich überzeugt“, so Summer, die sich derzeit im 2. Lehrjahr als Maschinenbautechnikerin befindet.