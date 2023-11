„Gegen ihn muss man sich was Besonderes überlegen“

Mit Toronto, das zwischenzeitlich 22 Punkten zurückgelegen war, rettete sich Pöltl in vorletzter Sekunde in die Verlängerung, am Ende gingen die Kanadier als 123:116-Sieger vom Court. Mit 16 Punkten, zehn Rebounds und drei Steals agierte der 28-jährige Wiener, der zu Beginn der zweiten Halbzeit aufdrehte, stark - vor Beginn war er mit einer Videoeinspielung und viel Applaus nach viereinhalb Saisonen in Texas offiziell verabschiedet worden. Nach sieben Partien von 82 Spielen im Grunddurchgang hält Toronto bei drei Siegen, Pöltl ist mit 69,4 Prozent verwandelter Würfe aus dem Feld die Nummer vier der Liga.