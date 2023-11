Pöltls Raptors gewinnen Krimi gegen Wembys Spurs

Pöltl und Kollegen bleiben vorerst in Texas. Am Mittwoch gastieren sie im dann dritten von vier Auswärtsspielen hintereinander bei den Dallas Mavericks. Laut Pöltl gilt es nun einmal, das eigene Spiel über längere Strecken durchzuziehen. „Alles in allem haben wir gezeigt, was wir als Team leisten können. Es geht jetzt nur darum, dass wir das auch auf einem hohen Niveau konstanter über mehrere Spiele bringen können.“