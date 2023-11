Geiselnehmer entführte Tochter schon einmal

Unter Vorwand Zutritt zu Wohnung verschafft

Am Samstagabend tauchte der 35 Jahre alte Salman E. dann an der Adresse von Mutter und Tochter in Stade auf und dürfte sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft haben. „Die Mutter des Mädchens hatte wohl im Internet eine Annonce veröffentlicht, um etwas zu verkaufen. Daraufhin meldete sich nach meinen Informationen der Ex-Mann unter falschem Namen und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung“, zitiert die „Bild“ eine Bekannte.