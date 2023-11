„Bin überwältigt!“ 91,9% für Tursky bei Parteitag

LH Mattle: Ich mag unsere Landeshauptstadt

LH Mattle dankte Appler für seinen Einsatz: „Du hast das Gesamte vor das Eigene gestellt.“ Der Landeshauptmann dankte allen Anwesenden für die Unterstützung bei der Landtagswahl 2022. Auf Innsbruck bezogen sagte Mattle, 23.000 Wohnungen seien gebaut worden, es sei einiges passiert in der Stadt. Als christlich-soziale Partei sei die Unterstützung der sozial Schwachen wichtig, sagte Mattle und verwies auf den Tirol-Zuschuss, den es in vergleichbarer Form gar nicht gebe. „Es braucht in der Stadt wieder eine Politik der Mitte, in der sich die Bürger wieder wohlfühlen“, rief Mattle in den Saal.