Wiener Posse um autofreien Sonntag in Margareten

Rathaus erinnert an nötige Kompetenzen

Im Büro von Stadträtin Ulli Sima will man die Idee nicht kommentieren, verweist jedoch auf die Grenzen der Straßenverkehrsordnung und darauf, dass es „Bezirkskompetenzen und übergeordnete Kompetenzen gibt“. Bezirke können etwa für einzelne Veranstaltungen ausnahmsweise Straßen sperren, viel mehr aber nicht. In der Bezirksorganisation von SPÖ-Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic sieht man die Grenzen zwischen Bezirk und städtischer Verkehrspolitik nicht so eng.