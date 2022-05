Stadt und Bezirk zeigen erstmals konkrete Pläne

Schon seit 2014 wird über eine Umgestaltung der Reinprechtsdorfer Straße in Margareten diskutiert. Die wichtige Verkehrsader ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Straßenschlucht - mit wenig Grün, viel Beton, und im Sommer könnte man sich in der Mittagspause ein Spiegelei auf dem Sitzbankerl abbraten. Ein Umbau ist nötig, darüber waren sich auch alle einig, doch das „Wie“ spaltete die Fraktionen. Ende vergangenen Jahres hat sich der Bezirk für eine Einbahnführung entschieden. Das ist die „Reinpi“ wegen des U-Bahn-Baus auch derzeit, und das habe sich bewährt. Das gefällt nicht jedem im Bezirk. Vor allem die Anrainer in den Nebenstraßen beklagen seither mehr Verkehr und würden den lieber wieder in der Reinprechtsdorfer Straße sehen.