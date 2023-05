Gratis-Leberkäse im Kampf gegen Baustellenmisere

Anfang Mai haben auf der Reinprechtsdorfer Straße in Margareten weitere große Bauarbeiten begonnen. Im Kampf gegen die Baustellenmisere verteilte der Feinkost-Laden Tasty Retro deshalb vor Kurzem 1000 Gratis-Leberkässemmeln plus Eisbecher. Nebst Bezirksvertretern wie Bezirksvorsteherin Silvia Janković (SPÖ; sie kommt im Video oben gleich zu Beginn zu Wort) waren auch Influencer zu Besuch, und die lange Warteschlange vor dem Geschäft kam einem deutlichen Lebenszeichen der in den letzten zwei Jahrzehnten oftmals schon totgesagten Einkaufsstraße gleich. Angespannt bleibt die Situation für die Wirtschaftstreibenden in Margareten dennoch wohl für längere Zeit.