BH-Mitarbeiterin bedroht: „Komme mit Waffe“

Immer wieder lassen die Menschen ihre Wut über langwierige und zumeist mühsame Behördenwege an Beamten direkt aus. Genau darum geht es auch beim Prozess am Freitag im Salzburger Landesgericht: Ein Salzburger (36) war laut der Anklage der Staatsanwaltschaft am 21. September mit einer Mitarbeiterin der Flachgauer Bezirkshauptmannschaft in Seekirchen im telefonischen Kontakt.